Выборы мэра Одессы могут состояться 30 марта

Авторами проекта постановления являются народные депутаты Украины Давид Жвания (внефракционный) и Руслан Князевич (фракция “Батькивщина”).

На данное время тест проекта постановления на официальном сайте ВР не доступен для ознакомления.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2013 года Алексей Костусев сложил с себя полномочия городского председателя. Он стал мэром Одессы в 2010 году.

Одесский городской совет 4 ноября принял отставку Костусева.