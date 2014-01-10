Выборы мэра Одессы могут состояться 30 марта
12:24, 10 января 2014Политика
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “О назначении внеочередных выборов Одесского городского председателя (город Одесса Одесской области) (воскресенье 30 марта 2014 года)”.
В Одессе выберут нового мэра / Фото: odessa.ua
Авторами проекта постановления являются народные депутаты Украины Давид Жвания (внефракционный) и Руслан Князевич (фракция “Батькивщина”).
На данное время тест проекта постановления на официальном сайте ВР не доступен для ознакомления.
Как сообщал УНИАН, 31 октября 2013 года Алексей Костусев сложил с себя полномочия городского председателя. Он стал мэром Одессы в 2010 году.
Одесский городской совет 4 ноября принял отставку Костусева.
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