Чорновол говорит, что помнит только одного нападавшего

Об этом она рассказала во время телефонного разговора в эфире "Громадського ТВ", сообщает Украинская правда.

Чорновил рассказала, что она не знает как выглядят все задержанные по ее делу, потому что она старается не смотреть их фотографии, чтобы они не приглушили ее настоящие воспоминания.

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"Я не знаю их (задержанных - ред.) имена и фамилии. Я стараюсь очень много этой информацией не интересоваться. Потому что меня ждет опознание, то я не хочу засорять себе голову", - сказала она.

Однако, по ее словам, она вполне допускает, что милиция могла задержать среди других и кого-то невиновного, "но это - вопрос к силовикам".

Однако, она предостерегает, что это может быть технологией, когда рассказывая об одном невиновного хотят увести от ответственности и всех виновных в избиении.

Чорновил утверждает, что она готовится к опознанию нападавших, но не будет проводить его раньше, чем ее выпишут из больницы.

По ее словам, врачи говорят, что это может произойти примерно за 23 дня.

Чорновол также рассказала, что считает ситуацию с ее "выпиской" из больницы Министерством здравоохранения попыткой давления на врачей и на нее.

"Это было определенное давление. То, что они потом на сайте сделали (сообщили, что Чорновол выписывать из больницы - ред.) - это уже было давление. То что меня выписывают, а я отказываюсь идти - это ложь полная", - заявила активистка.