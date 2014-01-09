Рекордные холода в США нанесли авиакомпаниям ущерб в $1,4 млрд





Об этом сообщает Росбалт.RU со ссылкой на The Los Angeles Times.

Такие цифры представила технологическая компания MasFlight, специалисты которой проанализировали данные о 19 тысячах отмененных и 76 тысячах задержанных с 1 по 6 января рейсов. Так, из общей суммы почти $1 млрд пришелся на пассажиров. В MasFlight подсчитали, что всего из-за морозов вовремя не смогли вылететь восемь миллионов человек.

Отмечается, что сумма ущерба складывалась как из потраченного впустую рабочего времени, так и из-за дополнительных затрат пассажиров, которые должны были оплачивать гостиницы из-за отмены рейсов.

Ущерб авиакомпаний рассчитывался исходя из дополнительных операционных затрат. Непосредственно на выполнение рейсов холода почти никак не влияют; задержки или отмены вылетов происходят из-за наземных служб, а также из-за дефицита антиобледенительной жидкости для наземной обработки самолетов.

Напомним, что аномально холодная погода установилась в Соединенных Штатах в конце декабря: в некоторых штатах температура оказалась на 11-20 градусов ниже нормы, в некоторых местах температура опустилась до минус 40 градусов. В ряде штатов морозы сопровождаются сильными снегопадами, в свою очередь, местные власти просят людей не выходить без нужды на улицу.