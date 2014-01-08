Организаторы Евромайдана оплатили аренду Дома профсоюзов - комендант

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге комендант Дома профсоюзов, народный депутат Украины Сергей Аверченко (фракция “УДАР”).

“Администрация Дома профсоюзов выставляет нам счета и мы их оплачиваем, и проблем нет”, - сказал он.

Аверченко сказал, что когда будет подписано дополнительное соглашение об аренде помещения, журналисты будут проинформированы.

Также Аверченко сообщил, что “только что я выделил средства на то, чтобы заменить двери, которые хотели поджечь на верхнем этаже”.

Кроме того, сообщил он, сегодня утром была проведена генеральная уборка всех этажей, а “на завтра планируется провести санитарно-гигиеническую обработку помещений, где ночуют люди”.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против решения властей прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря в Киеве активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

В Федерации профсоюзов Украины заявляли, что добровольно предоставили часть своих помещений митингующим. 25 декабря действие соглашения об аренде Дома профсоюзов истекло.

В то же время оппозиция хочет продлить аренду Дома профсоюзов еще на три месяца.

28 декабря председатель ФПУ Юрий Кулик заявил, что Федерация профсоюзов Украины не будет продлевать договор аренды Дома профсоюзов с организаторами Евромайдана.

По его словам, 25 декабря Президиум ФПУ большинством голосов принял решение не продлевать срок действия договоров об аренде участниками Евромайдана отдельных помещений Дома союзов.

Между тем 6 января комендант Дома профсоюзов Степан Кубив заявил, что комендатуре Штаба национального сопротивления не был предъявлен оригинал решения о прекращении срока действия аренды Дома профсоюзов, поэтому штаб останется в помещении.