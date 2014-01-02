Неизвестные пытались поджечь Дом профсоюзов в Киеве - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил народный депутат от фракции «Батьківщина», комендант Дома профсоюзов Степан Кубив.

«Провокаторы не спали ни 31-го, ни 1-го и вчера после обеда... на 9-й этаж, где находится Национальный депозитарий, проникли неизвестные люди, сделали дыру в двери, ими был заложен шнур, зажигающий жидкость, была запущена жидкость и был совершен поджог для того, чтобы уничтожить четыре лифта и лифтовую шахту и совершить пожар на последнем этаже», - сообщил Кубив.

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Он также заметил, что охранники Дома профсоюзов сработали оперативно, и в течение двух минут поджог был локализован.

В то же время Кубив не уточнил, были ли задержаны те, кто пытался устроить пожар.

Кубив также отметил, что на сегодняшний день в Доме профсоюзов навели порядок: убрали все помещения и теперь он работает в привычном режиме.