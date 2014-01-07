Заявление Минздрава об удовлетворительном состоянии Чорновол является неправдивым – муж

Об этом Радио Свобода заявил ее муж Николай Березовый.

В сообщении пресс-службы Минздрава речь шла о том, что Чорновол была предложена выписка, но «пациентка категорически отказалась».

«О какой выписке может идти речь, если у нее температура постоянно, если она проходит десять метров – и начинает кружиться голова, и она едва не падает?» – заявил Березовый.

«Если мы говорим, что ее состояние нормализовалось, то нужно понимать, что оно стало немного лучше, чем было пару дней назад, когда оно было вообще ужасным. А до нормального состояния – еще огромная дистанция», – добавил муж Чорновол.

6 января пресс-служба Минздрава проинформировала, что состояние здоровья Чорновол является «стабильным и удовлетворительным».

Как известно, в ночь на 25 декабря журналистку Черновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.

В рамках расследования задержано пятеро подозреваемых.