Чорновол категорически отказалась продолжить лечение дома - СМИ
Консилиум врачей пришел к заключению, что жестоко избитая журналистка Татьяна Чорновол уже выздоравливает, и может продолжить лечение дома, однако она от такого предложения отказалась.
Как сообщает ТСН, медики пришли к общему заключению, что лечение Чорновол в стационаре уже можно завершить. Ее состояние оценивают как стабильное и удовлетворительное.
Журналистку хотели выписать из больницы и продолжить наблюдение за ее здоровьем дома, однако Чорновол от такого предложения категорически отказалась.
Общественная активистка и журналистка проходила курс лечения в частной клинике в течение 13 дней. Она получила комплексное лечение в полном объеме в соответствии с протоколами, согласованными специалистами клиники и консультантами из других заведений здравоохранения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как известно, в ночь на 25 декабря журналистку Чорновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.
В рамках расследования задержаны пятеро подозреваемых.