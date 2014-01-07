Чорновол категорически отказалась продолжить лечение дома - СМИ

Как сообщает ТСН, медики пришли к общему заключению, что лечение Чорновол в стационаре уже можно завершить. Ее состояние оценивают как стабильное и удовлетворительное.

Журналистку хотели выписать из больницы и продолжить наблюдение за ее здоровьем дома, однако Чорновол от такого предложения категорически отказалась.

Общественная активистка и журналистка проходила курс лечения в частной клинике в течение 13 дней. Она получила комплексное лечение в полном объеме в соответствии с протоколами, согласованными специалистами клиники и консультантами из других заведений здравоохранения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как известно, в ночь на 25 декабря журналистку Чорновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.

В рамках расследования задержаны пятеро подозреваемых.