Полиция Афганистана задержала 10-летнюю девочку за попытку теракта

Об этом сообщают РИА "Новости".

Представитель афганской полиции Хамидулах Сиддик (Hamidullah Siddique) сообщил, что девочка была задержана у одного из постов в районе Ханшин (Khanshin). По его словам, к теракту ребенка принуждал ее брат Захир (Zahir), который сопровождал девочку до места предполагаемого взрыва. По данным полиции, когда брат узнал о приближении правоохранителей, он скрылся в неизвестном направлении вместе со взрывчаткой. Полиция в настоящее время проводит его поиск.

По другой информации, девочка была задержана в поясе смертницы, который ее заставил надеть брат. Как сообщает местный телеканал Tolo TV, она не смогла нажать на кнопку, чтобы активировать взрывчатку.

По данным агентства Франс Пресс, девочка избавилась от взрывчатки на пути к месту предполагаемого теракта. «Я шла вдоль реки и решила выкинуть пояс (смертницы). Мой брат убежал, и меня задержала полиция», - цитирует агентство слова девочки с пресс-конференции в городе Лашкаргах, административном центре провинции Гельменд. По информации агентства, Захир считается одним из боевиков движения «Талибан».