Тетя лидера КНДР могла покончить с собой - СМИ
Тетя северокорейского лидера Ким Чен Ына покончила с собой. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 6 января сообщает южнокорейское издание «Чосон Ильбо».
Основанием для таких заявлений, как уточняется, стало то, что Ким Гён Хи долгое время не появлялась на публике. Источник газеты также предположил, что тетя главы КНДР могла не покончить с жизнью, а умереть от сердечного приступа. Неназванный представитель южнокорейской разведки рассказал изданию, что ведомство пытается выяснить, не уехала ли Ким Гён Хи на лечение за границу.
Читайте также: Глава КНДР прокомментировал казнь своего дяди
Официальный Пхеньян ничего не сообщал о проблемах со здоровьем или смерти Ким Гён Хи, сообщает Lenta.ru.
В декабре 2013 года она не появилась на мероприятиях, посвященных второй годовщине смерти своего брата Ким Чен Ира. Это вызвало слухи о ее возможной болезни или вынужденном отказе от участия в публичной жизни Северной Кореи. В последний раз тетю Ким Чен Ына видели в сентябре на праздновании годовщины образования КНДР.
До конца декабря представители южнокорейской разведки отмечали, что на положении Ким Гён Хи в высших кругах руководства КНДР никак не сказалась казнь ее мужа. В частности, тетю Ким Чен Ына привлекли к организации похорон одного из высокопоставленных членов Трудовой партии.
Чан Сон Тхэка, дядю северокорейского лидера, которого считали вторым человеком в КНДР, казнили 12 декабря по приговору военного суда. Его обвинили в коррупции и распутном образе жизни. Сам Ким Чен Ын заявил, что казнь дяди позволила сплотить нацию.
Ким Гён Хи родилась в 1946 году. Она является сестрой Ким Чен Ира и дочерью основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Ким Гён Хи носит звание генерала армии и входит в политбюро ЦК Трудовой партии республики.