Тетя лидера КНДР могла покончить с собой - СМИ

Основанием для таких заявлений, как уточняется, стало то, что Ким Гён Хи долгое время не появлялась на публике. Источник газеты также предположил, что тетя главы КНДР могла не покончить с жизнью, а умереть от сердечного приступа. Неназванный представитель южнокорейской разведки рассказал изданию, что ведомство пытается выяснить, не уехала ли Ким Гён Хи на лечение за границу.

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Официальный Пхеньян ничего не сообщал о проблемах со здоровьем или смерти Ким Гён Хи, сообщает Lenta.ru.

В декабре 2013 года она не появилась на мероприятиях, посвященных второй годовщине смерти своего брата Ким Чен Ира. Это вызвало слухи о ее возможной болезни или вынужденном отказе от участия в публичной жизни Северной Кореи. В последний раз тетю Ким Чен Ына видели в сентябре на праздновании годовщины образования КНДР.

До конца декабря представители южнокорейской разведки отмечали, что на положении Ким Гён Хи в высших кругах руководства КНДР никак не сказалась казнь ее мужа. В частности, тетю Ким Чен Ына привлекли к организации похорон одного из высокопоставленных членов Трудовой партии.

Чан Сон Тхэка, дядю северокорейского лидера, которого считали вторым человеком в КНДР, казнили 12 декабря по приговору военного суда. Его обвинили в коррупции и распутном образе жизни. Сам Ким Чен Ын заявил, что казнь дяди позволила сплотить нацию.

Ким Гён Хи родилась в 1946 году. Она является сестрой Ким Чен Ира и дочерью основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Ким Гён Хи носит звание генерала армии и входит в политбюро ЦК Трудовой партии республики.