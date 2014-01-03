Портников говорит, что за ним следят
22:10, 03 января 2014Политика
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Журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что за ним и за другими ведущими украинскими журналистами следит милиция.
"За мной ездят пару авто "наружки", и это не шутка. Они за нами всеми ездят. Вижу. Я человек с опытом", - сообщил он в интервью "ВидеоТеке".
Несмотря на это, Портников обратился к журналистам с призывом быть честными.
"Коллегам я пожелал бы быть честными, нравственными и современными. Потому что современность, с цивилизацийнои точки зрения , - это всегда нравственность. Нравственность всегда помогает новым процессам утвердиться и победить тот озлобленный хлам, который еще есть в нашей жизни", - считает журналист.
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