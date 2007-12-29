Путин напомнил Ющенко о совместной истории

Президент России Владимир Путин поздравил президента Украины Виктора Ющенко с Новым годом и Рождеством.

"Убежден, что народы России и Украины, объединенные глубокими историческими корнями, многовековыми духовными и культурными связями, должны сохранить и приумножить все то позитивное, что было достигнуто в совместной истории", - цитирует Путина посольство РФ в Украине

"Рассчитываю, что благодаря обоюдным усилиям, российско-украинское взаимодействие будет развиваться в духе добрососедских отношений, на основе прагматизма и взаимной выгоды. Именно такой курс отражает стремление граждан наших стран жить в дружбе и согласии", - отметил Путин.

Он пожелал Ющенко крепкого здоровья, счастья и успехов, а "братскому украинскому народу" - мира и процветания.

Украинская правда