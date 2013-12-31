Депутат: Люди не верят в мессию. Они хотят изменить систему

Об этом в эфире телеканала ТВi заявил народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Павел Петренко, пишет Gazeta.ua.

В частности, политик объяснил, в чем заключается разница между событиями помаранчевой революции и Евромайданом.

"Сейчас люди не верят в мессию, не верят в виртуального лидера, который придет и всем поможет. Люди хотят изменить систему", - отметил Петренко.

По его словам, украинские граждане понимают, что в стране не может все решать один человек.

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"Когда у этого человека неадекватные полномочия, которые он получил незаконно, путем манипуляций с Конституцией, и этот человек пытается решать судьбу 45-ти миллионов украинцев, в одну ночь проснувшись и изменив курс страны, это не воспринимается народом", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что украинцы вышли на майданы против коррупции, безнадежности, против хамства правоохранительных органов и прокурорских структур.

"Люди хотят увидеть новые правила игры в политической системе. Если политики не воплощают перемен, политиков меняют", - добавил Петренко.