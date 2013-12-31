В "Свободе" предлагают срочно ввести визовый режим с Россией

Такую уверенность в эфире телеканала "112 Украина" высказал народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко, пишет Gazeta.ua.

По убеждению политика, перспективы безвизового режима с Евросоюзом невозможны без закрытия восточных границ.

"И в свете последних терактов в России, я считаю, что мы категорически быстро и срочно должны рассматривать варианты введения визового режима на восточных границах", - подчеркнул Мирошниченко.

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Как известно, вчера, 29 декабря, в России в здании железнодорожного вокзала Волгограда прогремел второй взрыв. Число жертв постоянно уточняется - на данный момент сообщается о 17 погибших. Около 40 человек находятся в больницах.

Сегодня, 30 декабря, 15 человек погибли, более двух десятков пострадали в результате очередного теракта в Волгограде, произошедшего в утренний час пик в набитом троллейбусе.

Напомним, статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин ранее заявил, что Россия не отказалась от намерения ввести въезд на свою территорию для граждан Украины только по заграничным паспортам.