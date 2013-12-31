В "Свободе" предлагают срочно ввести визовый режим с Россией

02:07, 31 декабря 2013
Политика
15837 0

Украина должна рассмотреть вопрос введения визового режима на восточных границах, учитывая теракты в Волгограде.

Ігор Мірошниченко / Фото: Facebook.com/

Такую уверенность в эфире телеканала "112 Украина" высказал народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко, пишет Gazeta.ua.

По убеждению политика, перспективы безвизового режима с Евросоюзом невозможны без закрытия восточных границ.

"И в свете последних терактов в России, я считаю, что мы категорически быстро и срочно должны рассматривать варианты введения визового режима на восточных границах", - подчеркнул Мирошниченко.

По теме: Из-за терактов Украина усилила контроль на границе с Россией

Как известно, вчера, 29 декабря, в России в здании железнодорожного вокзала Волгограда прогремел второй взрыв. Число жертв постоянно уточняется - на данный момент сообщается о 17 погибших. Около 40 человек находятся в больницах.

Сегодня, 30 декабря, 15 человек погибли, более двух десятков пострадали в результате очередного теракта в Волгограде, произошедшего в утренний час пик в набитом троллейбусе.

Напомним, статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин ранее заявил, что Россия не отказалась от намерения ввести въезд на свою территорию для граждан Украины только по заграничным паспортам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter