Из-за терактов Украина усилила контроль на границе с Россией

Больше всего охрану усилили именно на Луганщине, откуда до российского Волгограда ближе всего. Это предусматривает комплекс мер по недопущению ввоза в Украину взрывчатки, оружия, боеприпасов, сообщает ТСН.

Совместно с таможенными органами проводится активные меры по досмотру транспорта, проверка лиц, обнаружение тайников, в которых могут прятать запрещенные предметы.

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Более придирчиво сейчас границу охраняют и на Харьковщине, где расположен крупнейший на востоке Украины пункт пропуска Гоптовка. Пограничников на дежурство здесь вывели два раза больше, чем обычно.

"Увеличено количество пограничных нарядов и активно применяются собаки и специальные технические средства проведения пограничного контроля", - рассказал заместитель начальника пограничного отряда "Дергачи" Дмитрий Журавль.

Пограничники обещают приложить усилия, чтобы на новогодние праздники дополнительные меры безопасности не создали на границе очереди, и пока им это удается. По крайней мере сейчас на Гоптовке очередей нет.