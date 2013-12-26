Активист Пилипец, которого порезали в Харькове, покинул больницу
Соорганизатор харьковского Евромайдана, общественный активист Дмитрий Пилипец, на которого 24 декабря было совершено нападение, покинул больницу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Пилипец написал на своей странице в «Фейсбук».
«Переехал из больницы в более надежное место. Понемногу восстанавливаюсь. Ко всем: не ожидайте указаний сверху. Самоорганизуйтесь, действуйте самостоятельно, координируйте свои планы и действия с другими организациями, формируйте автономные горизонтальные сети», - написал активист.
Дозвониться до Пилипца корреспонденту УНИАН пока не удалось.
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Организаторы харьковского Евромайдана сообщили, что, несмотря на нападения и провокации, акции протеста будут продолжаться ежедневно.
Как сообщал УНИАН, в Харькове вечером 24 декабря неизвестные совершили нападение на соорганизатора местного Евромайдана, общественного активиста Дмитрия Пилипца. Нападавшие нанесли активисту 12 ножевых ранений. Пилипец выразил убеждение, что нападение связано с его общественной деятельностью, в частности организацией харьковского Евромайдана. В свою очередь Харьковский городской голова Геннадий Кернес и председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин заявили, что власть не заинтересована в нападениях на активистов Евромайдана.