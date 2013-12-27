СБУ задержала кавказца, объявленного в международный розыск

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, этот гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ.

Задержанный также подозреваются в причастности к убийствам местных жителей во время вооруженного нападения на органы власти и управления одного из населенных пунктов Чечни, которые были совершены в 2005 году в составе преступной группы.

СБУ в ходе специальной операции с задействованием бойцов спецподразделения «Альфа» задержала злоумышленника на арендованной им квартире в Одессе.

Скрываясь от органов следствия, злоумышленник использовал поддельный паспорт на имя гражданина Киргизии.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о применении к нему экстрадиционного ареста в установленном законом порядке.