СБУ задержала сообщников террориста, взорвавшего пограничников на Сумщине

Сотрудники СБУ задержали четырех сообщников террориста, которой в октябре этого года подорвал себя в пограничном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время оперативно-следственных мероприятий работники СБУ установили личность погибшего. Им оказался гражданин России, уроженец и житель Кабардино-Балкарской республики РФ, который пытался пересечь российско-украинскую границу, имея при себе паспорт на чужое имя.

Как отметили в СБУ, этот мужчина с 2010 года разыскивался российскими правоохранителями по подозрению в причастности к незаконному вооруженному формированию.

Во время оперативно-розыскных мероприятий на территории разных областей СБУ задержала четырех сообщников погибшего. В СБУ подозревают, что они принимали участие в организации переправки в Украину погибшего гражданина России.