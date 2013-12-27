Украина использует кредит России на модернизацию и адаптацию к стандартам ЕС

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в интервью ведущим украинским телеканалам.

«Под прикрытием этого валютного резерва мы должны запустить программу модернизации экономики. Есть конкретные проекты модернизации… Предприятия стоят под жесткой необходимостью модернизации. Вы хотите конкурировать в ЕС? Осуществляйте модернизацию. На это нужны кредитные ресурсы», - заявил Азаров.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что кредит от России является для Украины началом нового этапа экономического роста, и необходимо найти эффективные пути использования этих ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в рамках предоставляемых 15 млрд долларов.