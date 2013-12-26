СМИ: Чорновол связывает избиение со своей профессиональной деятельностью (видео)

Об этом Чорновол заявила в комментарии «5 каналу».

«У меня много разных вариаций. Это могла быть моя работа с Автомайданом. В частности... перед инцидентом я была в имении Захарченко и была в имении Пшонки», – сказала она.

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«Далее это могло быть связано с тем, что я недавно открыла новое «Межигорье» Януковича. Не то, которое у него в селе Новые Петровцы, а еще одно, которое в Конча-Заспе, еще более шикарное, чем старое, которое он уже построил, там нет только отделки», – добавила Чорновол.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном авто, когда ее внезапно ”подрезал” неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновил из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сегодня, 26 декабря, открыто еще одно производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что установлены три человека, которые причастны к нападению, двое из них задержаны.