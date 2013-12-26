Задержан третий подозреваемый в избиении Чорновол - милиция

С задержанным проводятся следственные действия – допрос, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном авто, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Читайте также: Следствие дополнило квалификацию преступления, совершенного против Чорновол - МВД

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновол.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сегодня, 26 декабря, было открыто еще одно производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко 25 декабря сообщил, что установлены три человека, которые причастны к нападению, двое из них задержаны.