Опубликовано видео, как машину Чорновол таранит и блокирует черный Porsche Cayenne

На записи видно, что водитель джипа несколько раз пытался заблокировать движение автомобиля журналистки Чорновол, осуществляя подрезание и резкое торможение. Кроме того, несколько раз водитель черного джипа начинал сдавать назад, тараня автомобиль Татьяны Чорновол.

Также на видео четко видно, как в те моменты, когда авто журналистки удавалось остановить, из черного джипа пытались выйти люди спортивного телосложения.

Стоит также отметить, что на видео указана дата за 2010 год, что может быть либо следствием неправильных настроек регистратора, или свидетельством того, что данная запись на самом деле не имеет отношения к резонансному делу.