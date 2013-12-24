Ходорковский перерос банальную страсть коллекционирования денег - открытое письмо Тимошенко

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН публичном письме Тимошенко Ходорковскому.

«Мне кажется, - написала Тимошенко, - что понимаю некоторые эмоции, которые он сейчас ощущает. Политические заключенные, как и люди, пережившие клиническую смерть, переживают по ту сторону реальности очень схожие ощущения и возвращаются оттуда изменившимися, с непонятными для многих отклонениями от доминирующих в обществе целей и норм. Я точно знаю, что у Михаила Ходорковского нет упоения обретенной физической свободой. Политические узники, находясь в неволе, по неизвестным законам вырабатывают такое количество внутренней свободы, что ею можно трижды заполнить мир. Не упоение физической свободой его сейчас переполняет, а неземная любовь к своей семье - с горьким привкусом вины перед нею. А еще - благодарность к тем, кто в него верил и за него боролся все эти долгие годы, которая быстро переплавляется в ответственность перед ними».

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«А главное, и я в этом твердо уверена, что у Михаила Ходорковского появилось особое вдохновение попробовать сделать мир менее жестоким и более справедливым для многих. Нет сомнений, что он уже давно перерос банальную страсть коллекционирования денежных знаков», - отметила Тимошенко.

Она высказала веру в то, что «освобождение Михаила Ходорковского подарило миру сильного, интеллектуального, морального воина, который хоть немного, но сможет вместе с другими приблизить человечество к любви и состраданию».

Тимошенко также написала: «Дорогой Михаил, будьте свободны и успешны на этом пути».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского.

22 декабря на пресс-конференции в Берлине Ходорковский выразил надежду, что Президент Украины Виктор Янукович освободит Тимошенко. «Желаю скорейшего освобождения для Юлии Владимировны. Надеюсь, что Президент Янукович, который часто общается с Президентом моей страны, возьмет с него пример в этом вопросе – освобождении политзаключенного», – сказал Ходорковский. В то же время он не стал комментировать политическую ситуацию в Украине.