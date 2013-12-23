Правозащитники назвали освобождение политзаключенных в России предолимпийским пиаром

Как заявил директор программ Европы и Средней Азии этой организации Джон Далгюзен, освобождение предпринимателя Михаила Ходорковского, участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, а также нескольких задержанных по «болотному делу» «нужно рассматривать не как искренний акт милосердия, но как политически выгодный шаг в канун Олимпийских игр в Сочи».

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Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, эти освобождения – «еще один шаг к политизации правосудия в России», который «не должен затенить большей правды – что на протяжении прошлого года произошло значительное сокращение пространства, где разрешены критические и независимые голоса».

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«Те, кого освободили, были заключены только за высказывание их мнений. И хотя они сейчас свободны, обвинения против них остаются. Амнистия – не замена действенной системе судопроизводства», – отметил представитель Amnesty International.

Сегодня в России освободили по амнистии, объявленной на минувшей неделе, обеих заключенных участниц российской женской феминистской панк-группы Pussy Riot Толоконникову и Алехину, а в конце минувшей недели был помилован президентом и освобожден из колонии опальный российский предприниматель Ходорковский. Кроме того, амнистия должна коснуться части фигурантов так называемого «болотного дела» - на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, в канун инаугурации Владимира Путина на третий срок на должности президента России, массовая оппозиционная демонстрация переросла в столкновения с полицией.