25 декабря в 14.00 при участии начальника Киевской межрегиональной таможни Миндоходов Геннадия Романенко состоится пресс-тур на таможенный пост «Столичный» на тему: «Годовщина создания Министерства доходов и сборов Украины».

Во время мероприятия журналисты смогут ознакомиться с процессом таможенного контроля и оформления, приобщиться к проведению таможенного досмотра груза (таможенный пост «Столичный» ул. Новопироговская, 58). Нужна аккредитация. Телефоны: (067) 236-41-16, 461-77-30.