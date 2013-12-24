Вторую часть тоннеля на Почтовой площади откроют 30 декабря

Об этом рассказали участники рабочей выездного совещания, которое состоялось с участием вице - премьер - министра Александра Вилкула, и.о. председателя КГГА Анатолия Голубченко, заместителя председателя КГГА Михаила Костюка, а также руководителей профильных предприятий и подрядной организации, передает КГГА.

Сейчас в туннеле уже устроено инженерные сети и песчаное основание под дорожное покрытие, начаты работы по установке дренажной системы для отвода дождевой воды. Осталось выполнить работы по устройству дорожного покрытия и систем наружного освещения в туннеле. Вместе с тем Анатолий Голубченко отметил, что сейчас будет открыто только проезжую часть, а все работы по отделки и благоустройства начнут выполнять весной.

«Нам осталось положить асфальтовое покрытие, чтобы иметь возможность пустить движение автотранспорта. До 30 декабря мы обустроим так сказать «черновой» вариант асфальта. Это нормальная практика для такого рода строительства, ведь дорога еще будет проседать, и ее нужно прокатать, а на это нужно время. Нормальный асфальт положим весной. Эта технология позволяет нам быть уверенными в том, что новое покрытие пролежит не один год» , - уточнил и.о. председателя КГГА.

Строительство транспортной развязки на Почтовой площади является частью проекта «Киев самобытный», который призван создать пешеходную туристическую зону. Как отметил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк, с Почтовой площади будет переход на ул. Сагайдачного, которая тоже станет зоной свободной от транспорта. Работы там начнутся уже в следующем году.

«Был разработан большой комплексный проект, предусматривающий сотрудничество города и инвесторов. Так , столичная власть обязалась сделать проезжую часть, которая станет пешей зоной, а также переложить часть коммуникаций . Инвесторы, со своей стороны, под руководством Департамента архитектуры и градостроительства КГГА , будут делать помещения, принадлежащие им, стилизуватимуть их под образ старого Подола. Планируется, что там будут размещаться картинные галереи и бутики , несколько театров. В общем, улица Сагайдачного должен создать определенный культурологические -исторический блок», - рассказал Михаил Костюк.