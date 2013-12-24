Экологи требуют наказать виновных в ущербе, причиненном Мариинскому парку

Национальный экологический центр Украины обратился в Генеральную прокуратуру с требованием найти и наказать виновных в повреждении территории столичного Мариинского парка.

Как сообщили УНИАН в НЭЦУ, территория Мариинского парка, где на протяжении нескольких последних недель находились «участники мирной демонстрации, по мнению экологов, существенно деградировала». «Произошло засорение, разрушение элементов внешнего дизайна парка, утрамбовка почвы, повреждение деревьев, дерна, а также повреждение корней деревьев в результате разжигания костров и установки бочек для обогрева людей», - заявил заместитель председателя НЭЦУ Алексей Василюк. По его словам, это является нарушением законодательства.

В ст. 38 Закона «О природно-заповедном фонде Украины» указано, что на территории парков-памятников садово-паркового искусства запрещается любая деятельность, которая не связана с выполнением возложенных на них задач и угрожает их сохранению, напоминают экологи.

Мариинский парк - парк-памятник садово-паркового искусства, который является объектом природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные, 21-22 декабря, участники провластной акции (так называемый Антимайдан) покинули Мариинский парк. Митинг приостановлен, как заявили его организаторы, на период Новогодних и Рождественских праздников.

Коммунальщики начали убирать территорию парка.

Также 23 декабря к уборке парка приобщились активисты Майдана.