Экологи требуют наказать виновных в ущербе, причиненном Мариинскому парку
Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда карается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет согласно со ст. 252 Уголовного кодекса Украины.
Национальный экологический центр Украины обратился в Генеральную прокуратуру с требованием найти и наказать виновных в повреждении территории столичного Мариинского парка.
Как сообщили УНИАН в НЭЦУ, территория Мариинского парка, где на протяжении нескольких последних недель находились «участники мирной демонстрации, по мнению экологов, существенно деградировала». «Произошло засорение, разрушение элементов внешнего дизайна парка, утрамбовка почвы, повреждение деревьев, дерна, а также повреждение корней деревьев в результате разжигания костров и установки бочек для обогрева людей», - заявил заместитель председателя НЭЦУ Алексей Василюк. По его словам, это является нарушением законодательства.
В ст. 38 Закона «О природно-заповедном фонде Украины» указано, что на территории парков-памятников садово-паркового искусства запрещается любая деятельность, которая не связана с выполнением возложенных на них задач и угрожает их сохранению, напоминают экологи.
Мариинский парк - парк-памятник садово-паркового искусства, который является объектом природно-заповедного фонда общегосударственного значения.
Как сообщал УНИАН, в эти выходные, 21-22 декабря, участники провластной акции (так называемый Антимайдан) покинули Мариинский парк. Митинг приостановлен, как заявили его организаторы, на период Новогодних и Рождественских праздников.
Коммунальщики начали убирать территорию парка.
Также 23 декабря к уборке парка приобщились активисты Майдана.