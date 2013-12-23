Во что превратился Мариинский парк после ухода антимайдановцев (фотогалерея)

Участники антимайдана, который был организован на площади возле здания Верховной Рады общественной организацией «Общевойсковой союз», вчера завершили митинг. Митингующие разобрали палатки, а коммунальщики должны были убрать территорию.

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