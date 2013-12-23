Во что превратился Мариинский парк после ухода антимайдановцев (фотогалерея)
13:32, 23 декабря 2013Общество
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Участники антимайдана, который был организован на площади возле здания Верховной Рады общественной организацией «Общевойсковой союз», вчера завершили митинг. Митингующие разобрали палатки, а коммунальщики должны были убрать территорию.
Мариинский парк / Фото : Сергей Гайдай / Facebook
Мариинский парк / Фото: Сергей Гайдай / Facebook
Мариинский парк / Фото : Сергей Гайдай / Facebook
Мариинский парк / Фото : Сергей Гайдай / Facebook
Маріїнський парк / Фото: Сергій Гайдай / Facebook
Мариинский парк / Фото : Сергей Гайдай / Facebook
Мариинский парк / Фото : Сергей Гайдай / Facebook
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