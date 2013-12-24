В ПР заявили, что Рада не способна рассмотреть проект госбюджета в ближайшие две недели

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от Партии регионов Григорий Смитюх, пишет Gazeta.ua.

"Регионал", в частности, отметил, что Верховная Рада не способна собраться и проработать проект бюджета в ближайшие две недели.

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"Многие депутаты уже выехали на празднование в Европу", - сказал Смитюх.

В то же время, Смитюх не увидел ничего страшного в том, что страна входит в новый год без госбюджета.

"Значительно важнее то, что мы входим в новый год с четким представлением о государственном бюджете. С этим никто не поспорит", - подчеркнул парламентарий.

По его убеждению, в срыве бюджетного процесса виновата оппозиция, которая заблокировала парламент.

Напомним, президент Виктор Янукович считает, что ради принятия государственного бюджета на 2014 год Верховная Рада могла бы подождать с каникулами и поработать на этой неделе.