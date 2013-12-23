Россия рассчиталась по долгам СССР с Чехией, Финляндией и Черногорией

Об этом говорится в сообщении Минфина РФ, на которое ссылается ИТАР-ТАСС.

Задолженность перед Чешской Республикой в сумме $3,6 млрд была урегулирована соглашением между правительствами двух стран от 17 июня 1994 года; перед Черногорией в сумме $18 млн - соглашением между правительствами России и Черногории об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей Югославией, от 27 апреля 2007 года. В соответствии с вышеуказанными межправительственными соглашениями задолженность РФ погашалась преимущественно поставками промышленной продукции российского производства и частично денежными средствами.

По теме: Россия спишет Кубе часть советского долга

Подавляющая часть задолженности перед Финляндией, которая является членом Парижского клуба кредиторов, была погашена в 2005-2006 годах в рамках досрочного погашения обязательств перед Парижским клубом. Часть российской задолженности перед Финляндией в сумме $30 млн была урегулирована соглашением между правительствами двух стран от 15 августа 2006 года. Эта сумма задолженности была погашена в основном поставками российской высокотехнологичной продукции и оказанием соответствующих услуг.