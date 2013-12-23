На Львовщине обокрали отделение банка на 1,7 тыс грн и 80 долларов
Во Львовской области в субботу, 21 декабря, неизвестные ограбили отделение банка, расположенное в поселке Щирец Пустомытовского района области. Преступники выломали дверь и украли деньги из сейфа.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, злоумышленники проникли в помещение банка, взломав входную дверь. В помещении банковского учреждения они взломали металлический сейф, из которого похитили имеющиеся средства в сумме: 1,7 тыс. гривен, 80 долларов и 40 евро.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража).
Проводятся мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.
Как сообщил УНИАН представитель поселкового совета пгт Щирец, злоумышленники ограбили отделение «Сбербанка», которое находится в административном помещении поселкового совета. Сначала преступники взломали входную дверь в здании поселкового совета, а уже затем взломали входную дверь в банковское помещение.