«Слив» проблемных округов: оппозиции следует работать над ошибками

Состоявшиеся выборы продемонстрировали оппозиционным политическим силам: если день за днем не работать с электоратом и не предпринимать активных действий по защите своих голосов, второй раз войти в одну реку, даже при поддержке населения (судя по опросам и экзит-поллам), не получится. Тем более, если «римейк» избирательной кампании 2012 года осложняется наличием у оппонентов мощного админресурса и тысяч продуктовых наборов.

После парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев). 15 декабря в этих округах, на 649-ти избирательных участках, состоялись повторные выборы народных депутатов.

УНИАН уже писал о ходе голосования на довыборах и нарушениях, зафиксированных 15 декабря. Оппозиции, несмотря на наличие популярных кандидатов на каждом округе задолго до начала избирательной кампании, а также заявленной готовности каждого из них бороться за победу «до конца», удалось «взять» лишь один округ из пяти. Причиной тому, по мнению представителей парламентского меньшинства, стали тотальные фальсификации: подкуп избирателей и «карусели» на избирательных участках. «Власть на полную использовала админресурс... Это такая себе репетиция 2015 года», - заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

В связи с этим, по его словам, оппозиция не признает результаты голосования и намерена опротестовывать их в судах. Впрочем, в Комитете избирателей Украины считают, что определить масштаб манипуляций весьма проблематично. А доказать в суде степень их влияния на результат народного волеизъявления практически невозможно. «Мы не наблюдали каких-то масштабных и серьезных фальсификаций, которые были зафиксированы на парламентских выборах в 2012 году», - рассказал глава КИУ Александр Черненко.

По его словам, на каких-то участках во время голосования и подсчета голосов нарушались процедуры, где-то были сообщения о «каруселях» и вбрасывании бюллетеней, но все это не носило тотального характера, как во время парламентской гонки в октябре прошлого года.

Де-факто, лидерам оппозиционных партий следует признать очевидное: сконцентрировавшись на протестах в стране, они «забыли» о выборах, и, как результат, не смогли отстоять так нужные им депутатские мандаты.

Суд не отменит результатов голосования

Теперь оппозиции будет тяжело что-либо доказать в суде еще и потому, что результаты довыборов в Верховную Раду, в принципе, признают не только Центризбирком и украинские наблюдатели, но и представители международного сообщества. «На избирательных участках, которые мы имели возможность посетить, мои коллеги не заметили существенных проблем во время голосования. Конечно, можно вспомнить несколько случаев и задать по ним вопрос, однако, даже несмотря на некоторые процедурные отклонения, процесс голосования и подсчета голосов проходил достаточно организовано», - заявил руководитель наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Джонатан Стоунстрит.

По его словам, наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали единичные недостатки избирательной кампании на проблемных округах, однако «обобщать такие случаи нельзя».

Подобного мнения придерживаются и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Члены делегации отмечают, что их проинформировали «о злоупотреблении административным ресурсом, повышенной роли финансовых средств, а также о значительном количестве так называемых «технических кандидатов», которые реально не стремились быть избранными. Однако «на посещенных членами делегации ПАСЕ избирательных участках выборы проходили спокойно».

Разумеется, это не значит, что стоит вовсе отказываться от судебных разбирательств и сидеть сложа руки. «Правовых оснований для неустановления результатов выборов нет, но технология — подкуп избирателей — повлияла на результат. Прежде всего, в №194 и №223 избирательных округах», - считает Черненко.

В связи с этим, КИУ призвал Центризбирком должным образом рассмотреть все жалобы, поступившие в комиссию, а правоохранительные органы тщательно расследовать каждый задокументированный факт подкупа избирателей. Тем более, что во время перевыборов к правоохранителям поступило больше ста сообщений о нарушениях на пяти округах. А по двум фактам уже открыты уголовные производства. В частности, по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Низкая явка как производная Майдана

Однако, помимо обращения в суды, оппозиции следует сделать и другие выводы. «Результат выборов в пяти округах должен научить оппозицию, что избирательная кампания – технологический и кое-где циничный процесс. Несмотря на хорошие стартовые позиции кандидатов и их высокий рейтинг в начале кампании, у оппозиции не было системных преимуществ на этих выборах. К сожалению, они даже не направили оргзадание кампании на мобилизацию собственного электората, который в 2012 году отдал свои голоса за этих же кандидатов», - рассказала УНИАН глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, мощности столь удачно подвернувшегося оппозиционерам Евромайдана не были конвертированы в голоса на участках. «Меня лично очень удивило то, что часть избирателей ехали на Майдан в Киев, а не шли голосовать на участке», - говорит Айвазовская.

В подтверждение этих слов свидетельствует хотя бы тот факт, что явка на всех округах в 2013 году составила около 48,39%, тогда как в прошлом году она была, в среднем, на 10% выше.

«Проблема оппозиции в том, что они рассчитывали на то, что общий революционный настрой в стране поможет выиграть их кандидатам, что они победят на драйве Майдана. И выиграть можно было бы, если бы вся мобилизация не была брошена на Майдан, оголив тылы, - рассказал УНИАН директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. – Потому что, если в 2012 году возникали проблемы на каком-то округе, там тут же организовывался мини-Майдан. Теперь же те, кто выходил на улицы в регионах, «переехали» в столицу. И в проблемных округах не нашлось достаточно активистов и ресурсов, чтобы контролировать выборы. Так оппозиция оказалась между «молотом» власти и «наковальней» Майдана».

Более того, даже в день голосования, 15 декабря, трио лидеров оппозиции проводили очередное Народное вече в Киеве. Ни один из них не только не проехался по избирательным участкам проблемных округов, но и не вспомнил о довыборах в Верховную Раду, выступая со сцены Евромайдана.

Выборы без поддержки и кандидатов

«Лидеры оппозиции настолько увлеклись событиями в Киеве, что напрочь забыли о столь важных для них выборах... Вспомнили о них, буквально, накануне, когда кандидата от оппозиции Виктора Романюка суд снял с избирательной гонки, а в «Батькивщину» запросился Олег Ляшко со своим кандидатом-радикалом по 94-му округу. Кроме того, избирательная кампания кандидатами велась без «киевских десантов», а, зачастую, и без участия самих кандидатов. Например, кандидат по 223 округу, в основном, лично присутствовал в захваченном здании Киевсовета вместо того, чтоб встречаться с избирателями», - констатирует Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Что касается подкупа избирателей провластными кандидатами, то в ОПОРЕ отмечают, что это происходило системно, на протяжении всей кампании в 194-м и 223-м округах. «Поэтому оппозиции стоило бы привлечь к кампании профессиональных юристов, работа которых была бы направлена не на ситуативные реакции со стороны штаба, не на бездействие правоохранительных органов по фиксации и проверке данных относительно подкупа, а надлежащей тотальной кампании на разоблачение этих фактов. С мощной информационной составляющей, направленной как на украинские медиа, так и на международные организации, которые наблюдают за выборами», - считает Ольга Айвазовская.

Впрочем, по словам политтехнолога Андрея Золотарева, если в 194-м округе «пирамида Поплавского была очевидной вещью», то в столичном 223-м оппозиция допустила еще одну ошибку. «223-й округ — стратегический просчет и оппозиции, в целом, и «Свободы», в частности. Во-первых, «въехать» в Верховную Раду на Майдане не удалось, потому что полностью забросили полевую работу с электоратом. Во-вторых, киевлян заставила призадуматься ситуация с памятником Ленину, поскольку почти 70% столичных жителей не одобряют его разрушение», - рассказал он УНИАН.

Четкой логики в поведении оппозиционных сил не было и на 94-м округе. По словам Ольги Айвазовской, усилить кандидата Виктора Романюка другим кандидатом-самовыдвиженцем следовало заранее, учитывая, что «снятие Романюка с регистрации было совершенно прогнозированным». «У него на округе был самый высокий рейтинг. И в такой ситуации снятие его с избирательной гонки было для власти принципиальным: нет человека — нет проблемы», - считает Золотарев.

По его мнению, у оппозиции были все возможности, чтобы вместо Романюка подготовить более весомую фигуру, нежели соратник Олега Ляшко Андрей Лозовой. «И отсутствие такой фигуры — стратегический просчет оппозиции», - констатирует политтехнолог.

Справедливости ради отметим, что, еще в октябре 2013 года, такая фигура была. Неформальную избирательную кампанию на 94-м округе вел Остап Семерак. Тогда его активность на округе в «Батькивщине» назвали «превентивными мерами» в случае, если Романюк будет лишен возможности баллотироваться. Впрочем, в результате, оппозиция не воспользовалась этим «запасным вариантом».

...«Взять» пять проблемных округов на довыборах в Верховную Раду во время всеобщей внутриполитической вакханалии, возможно, и не являлось для оппозиции приоритетным заданием. Но провальный результат хотя бы должен заставить задуматься: как вообще выигрывать выборы, когда цена голоса (даже в разгул «революции достоинства» и на растущей волне патриотизма) равна продуктовому набору с гречкой и тушенкой. Задуматься и поработать над ошибками. Иначе та «перезагрузка» власти, которой сегодня все еще требует Евромайдан, в том числе, возможные внеочередные парламентские выборы, могут закончиться для оппозиции так же, как довыборы на проблемных округах.

Татьяна Урбанская