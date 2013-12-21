СМИ: "Титушки" захватили дом активиста Евромайдана в Киеве

Неизвестные молодые люди спортивного телесложения сегодня захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве на улице Богатырской, 34-а (кооператив "Фронтовик").

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на одного из активистов Алексея Германа. По его словам, около 11.30 примерно 20 человек ворвались в дом Онищенко, избили его и выкинули на улицу. При этом в доме удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок.

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Герман уточнил, что следственная группа МВД прибыла на место происшествия более чем через час после вызова. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов не могут попасть в дом. "Капитан стоит и стучит в дверь, ему никто не открывает", - сказал Герман. По его словам, захватившие дом люди вооружены. В частности, он сам видел у одного из нападавших пистолет ПМ.

Активисты также проинформировали о происшествии прокуратуру Оболонского района Киева, однако реакции пока не последовало.