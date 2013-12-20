В Харькове неизвестные напали на штаб Евромайдана

В Харькове неизвестные совершили нападение на штаб местного Евромайдана.

Как сообщил УНИАН соорганизатор харьковского Евромайдана, общественный активист Дмитрий Пилипец, нападение неизвестных на здание Штаба по улице Рымарской, 18, произошло сегодня, 20 декабря, рано утром.

«Сегодня в 04:04 утра провластные «титушки» атаковали помещение харьковской «Просвиты», где расположен штаб Евромайдана. На первом этаже дома были выбиты оконные стекла в двух комнатах со стороны внутреннего двора и в одной с парадного входа, на пороге разлита краска. Фасады штаба, нескольких прилегающих домов и магазинов были «украшены» клеветническими надписями в адресу сторонников евроинтеграционного направления Украины», - отметил Пилипец.

По его словам, ночная охрана штаба злоумышленников задержать не успела, однако заметила, что нападавшими были двое молодчиков спортивного телосложения.

В настоящее время на месте происшествия работают работники милиции.

Пилипец отметил, что на протяжении трех последних недель в ночь из четверга на пятницу неизвестные совершают провокации относительно Евромайдана.

Активист отметил, что, несмотря на нападения и провокации, харьковский Евромайдан продолжит свое существование. Люди будут собираться перед памятником Т.Шевченко на улице Сумской в будние дни в 18:00, в выходные – в 12.00.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря неизвестные отобрали у активистов харьковской Евромайдана генератор. 13 декабря неизвестные подожгли арендованный активистами местного Евромайдана микроавтобус. По этими фактам возбуждены уголовные производства. Следствие продолжается.