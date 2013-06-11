Студенты захватили 24 университета в Чили

Среди образовательных учреждений, контролируемых учащимися или объявивших забастовку, находятся такие крупные вузы, как Университет Сантьяго, столичный Технологический университет, Университет Вальпараисо (второго по величине города страны).

На 26 июня конфедерация студентов Чили наметила национальную забастовку с требованием реформирования системы образования, а до этого - массовый марш в разных городах с аналогичным требованием.

Студенческие протесты в Чили продолжаются с весны 2011 года, замечает РИА Новости. Главное требование учащихся - изменить систему высшего образования, доставшуюся Чили в наследство от режима Аугусто Пиночета. По официальным данным, обучение в чилийских университетах является одним из самых дорогих в мире. Многие студенты вынуждены брать кредит до 60 тысяч долларов, который потом выплачивают долгие годы после получения диплома.

Финансирование начальных и средних школ, согласно закону об образовании 1990 года, передано в ведение местных органов власти, что из-за нехватки средств приводит к большому разрыву в качестве обучения в частных и государственных учреждениях.

Чилийские студенты за время протестов проявили себя как грозная, организованная сила. До недавнего времени их лидером была член ЦК Коммунистической молодежи Чили Камила Вальехо, которую многочисленные опросы общественного мнения называли человеком 2011 года.