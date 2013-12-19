Путин предупредил, что скидка на газ для Украины носит временный характер
Президент России Владимир Путин заявляет, что скидка на газ для Украины носит временный характер, нужно найти долгосрочные решения по сохранению этой цены.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве, онлайн-трансляцию которой вы можете смотреть сейчас на УНИАН.
"Это решение носит временный характер - это дополнение (к контракту) мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить эту цену и позволит совместно работать более глубоко с друг с другом", - сказал Путин.
Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.
Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.