Кравчук: У меня нет документов, что мы все сдали и продали

Первый Президент Украины Леонид Кравчук не понимает, почему власть в последний момент отказалась подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

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Кравчук считает, что те правительственные чиновники, которые были причастны к подготовке соглашения и которые своевременно не проинформировали руководство государства о невыгодности подготовленных к подписанию документов, должны понести ответственность и отставку от должностей.

Говоря о подписанных Президентом Украины Виктором Януковичем документах в Москве, Кравчук отметил, что у него нет подтверждения, что они навредят Украине. “У меня нет документов, что мы все сдали и продали”, - сказал Кравчук.