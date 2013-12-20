Ющенко боится, что Украина утратит территориальную целостность

Бывший Президент Украины Виктор Ющенко считает, что пренебрежение национальной безопасностью в обмен на экономические выгоды может в результате привести к утрате территориальной целостности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ющенко заявил во время “круглого стола”.

Экс-президент отметил, что начиная с 90-х годов Украина шла на уступки в сфере собственной безопасности в обмен на получение более низкой цены за российский газ. Он объяснил, что речь идет о харьковских договоренностях, которые продлили срок базирования российского флота в Крыму, об отказе от евроинтеграции за новые скидки на газ.

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“Никогда не ставьте вопрос безопасности на одну ступень с экономической целесообразностью. Это разные категории. Я не хочу, чтобы мои слова исполнились, но, по моему мнению, логика, которая повторяется последние 350 лет, будет следующей — колонизация, дестабилизация внутриполитической ситуации, федерализация, крымская карта, северо-донецкая инициатива и далее сценарий Южной Осетии или Абхазии”, - сказал Ющенко.

Также Ющенко заявил, что необходимо возобновить диалог с Европейским Союзом и начать нужно подписание именно с политической ассоциации с ЕС, а также начать переговоры о предоставлении безвизового режима для отдельных категорий украинцев, прежде всего для студентов и молодежи.