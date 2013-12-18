Тимошенко уверена, что теперь из-за России Украина потеряет все

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что Украина потеряет все в случае выполнения вчерашних договоренностей президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

Такое мнение Тимошенко выразила в интервью немецкому изданию Stern, перевод которого размещен на сайте партии «Батькивщина».

“Россия должна дать ему (Президенту Украины Виктору Януковичу - УНИАН) выгодные кредиты и снизить цену на газ, которая составляют лишь половину рыночной цены. Он считает, что эти политические подарки помогут ему удержаться при власти. Если он их примет, Украина опять попадет на крючок Российской Федерации. Ведь Россия будет требовать заплатить за экономическую помощь подчинением. Это может стать началом конца нашей независимости. С Россией мы потеряем все, что имеем”, - сказала Тимошенко.

Она также отметила, что бесконечные переговоры между ЕС и украинской властью не имеют смысла. По ее мнению, Евросоюз должен ввести санкции против украинских высокопоставленных должностных лиц.

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“Необходимо действовать! Необходимо, наконец, ввести санкции против режима. Нужны запреты на въезд, их счета за рубежом нужно заморозить... Европа должна сделать выбор между европейскими устремлениями украинского народа и благосостоянием коррумпированного диктатора. Я убеждена, что политики демократического мира сделают правильный выбор”, - отметила Тимошенко.

На вопрос, приведут ли Украину происходящие протесты в Европу, Тимошенко ответила: “Я твердо верю в то, что украинцы на Майдане победят. Они добьются своего и достигнут подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Или Президент выполнит их мирные требования, или народ изберет себе нового Президента”.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.