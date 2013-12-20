Мирные акции свидетельствуют о массовой поддержке народом сближения с Евросоюзом - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что мирные гражданские акции, которые проходят в поддержку европейской интеграции Украины, свидетельствуют как об активности гражданского общества в государстве, так и о массовой поддержке украинским народом сближения с Европейским Союзом.

Об этом он сказал во время встречи с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Мариэттой де Пурбе-Лундин и Мейлис Репс, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады.

Рыбак подчеркнул, что «эта поддержка полностью отвечает официальной позиции Украины, которая и в дальнейшем настроена прилагать решительные усилия для успешной реализации евроинтеграционного курса государства».

Он отметил, что для украинского народа, который «неоднократно демонстрировал свою мудрость, толерантность и верность европейским ценностям, право на проведение мирных собраний, свобода высказываний и соблюдение прав человека являются краеугольными принципами развития демократического общества».

В пресс-службе ВР сообщили, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ выразили удовлетворение продолжением курса Украины на евроинтеграцию, в частности, в части совершенствования законодательства в сфере правоохранительной системы, работой над изменениями в Конституцию Украины. «Мы рады, что будет продолжена работа над теми обязательствами, которые взяла Украина перед Советом Европы, в части соблюдения прав человека, свободы слова, свободы собраний и объединений», - сказала Пурбе-Лундин.

Касаясь вопроса внутриполитической ситуации в Украине, содокладчики выразили надежду, что обе стороны «проявят волю к компромиссу для того, чтобы скорее разрешить возникшие проблемы».