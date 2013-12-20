Спецназовцы перекрыли доступ к Майдану со стороны Европейской площади

Как передает корреспондент УНИАН, автобусы стоят плотно друг к другу даже на тротуаре, не давая возможность гражданам, которые выходят из метро, пройти на Крещатик.

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Также большое количество бойцов «Беркута» сосредоточились возле Украинского дома. Кроме того, в парке на Владимирской горке находятся много спецназовцев.

После 11 часов автобусы, которые перегородили дорогу от Европейской площади к Майдану Незалежности, включая тротуар, выехали с площади.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы, которые на протяжении некоторого времени стояли со щитами перед автобусами со стороны Европейской площади, зашли в автобусы, после чего автобусы двинулись с Европейской площади по улице Грушевского.

В период, когда дорога была перекрыта, мимо Европейской площади проехал кортеж с Президентом Украины и членами правительства.