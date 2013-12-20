Азаров заявил, что Украина почти выполнила обязательства перед ПАСЕ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Майлис Репс и Мариеттой де Пурбе-Лундин.

"Наши договоренности с Советом Европы практически выполнены. Есть определенные вопросы относительно принятия закона о прокуратуре, но я надеюсь, что парламент в ближайшее время его примет. Наша наибольшая проблема не в том, что мы не готовим соответствующие законопроекты, а в том, что у нас своеобразная оппозиция, которая отдает преимущество строительству баррикад в центре Киева, а не работе в парламенте", - сказал Азаров.

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Премьер-министр проинформировал, что недавно состоялись довыборы в Верховную Раду Украины, по результатам которых победили четыре из пяти кандидатов в депутаты, которые не представляют оппозицию.

Кроме того, отметил он, были выборы в 95 местных советов, в 90 из которых победили представители Партии регионов. "Из 95 выборов в местные советы 90 выиграли кандидаты от Партии регионов - вот ответ народа, который засвидетельствовал свою поддержку", - отметил глава правительства.

Азаров добавил, что эксперты влиятельных мировых кредитно-рейтинговых агентств констатировали, что после приостановки ассоциации Украины с ЕС и подписания соглашений с РФ снизился возможный риск дефолта и повысился рейтинг Украины.

Во время встречи стороны также обсудили широкий круг вопросов сотрудничества Украины с ПАСЕ.