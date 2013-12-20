Янукович: Запуск второго гидроагрегата ГАЭС сэкономит Украине 250 миллионов

Несмотря на экономические трудности Украина не прекращала развитие энергетического комплекса, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня энергетика Украины и церемонии запуска «Гидроагрегата № 2» Днестровской ГАЭС.

«Предприятия электроэнергетической отрасли обеспечивают рабочими местами почти 180 тыс. наших граждан, а стоимость электроэнергии и тепла, выработанных при вашем участии, составляет около четверти ВВП страны», - отметил Янукович.

По его словам, несмотря на экономические трудности, связанные с мировым кризисом, в стране вводятся в действие новые энергогенерирующие и поставляющие мощности.

Так, по словам Януковича, в этом году в Винницкой области введена в строй новая линия электропередач, что позволило поддерживать стабильные параметры электроэнергии в сети благодаря использованию на полную мощность ресурсов Днестровской гидроэлектростанции.

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«Запуск в работу этого объекта позволит государству ежегодно экономить около 250 млн грн», - сказал глава государства.

Также, заявил Янукович, в этом году завершена реконструкция и расширение электроподстанции «Северная» Центральной электроэнергетической системы.

Он отметил, что масштабным проектом станет расширение мощностей Каховской ГЭС, что даст возможность дополнительно стабилизировать функционирование Объединенной энергетической системы Украины.

«Сделать это можно лишь за счет сокращения пусковых и маневровых расходов тепловых станций, уменьшения потребления топлива при производстве электроэнергии, применения мощностей гидроэнергетики для регулирования пиковых нагрузок», - сказал Президент.

Янукович напомнил, что в этом году подписан ряд важных международных документов по сотрудничеству в энергетической отрасли. «Это свидетельствует о признании в мире высокого профессионализма украинских энергетиков и понимания перспектив развития энергетической системы Украины», - сказал он.