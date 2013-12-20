Янукович поручил Азарову уменьшить стоимость электроэнергии

14:08, 20 декабря 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович ставит перед правительством задачу уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей.  

Янукович выступает за уменьшение стоимости электричества./ Фото : Veer

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, выступая на торжественном собрании по случаю Дня энергетика Украины и церемонии запуска «Гидроагрегата №2» Днестровской ГАЭС, Янукович сказал, что удешевление электроэнергии станет базой для дальнейшей модернизации и развития экономики всей Украины.

По его словам, именно на это направлены переговоры по уменьшению стоимости российского природного газа. «И это нам удалось. В настоящее время цена газа составляет 268,5 долларов за тысячу кубометров. Это даст возможность государству существенно сэкономить средства на электроэнергию и тепло», - подчеркнул Янукович.

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