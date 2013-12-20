Янукович запустил второй гидроагрегат Днестровской ГАЭС

Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония транслировалась в прямом эфире Первого национального телеканала во время торжественного собрания по случаю Дня энергетика, который будет отмечаться в Украине 22 декабря.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий доложил главе государства, что его поручение о строительстве «Гидроагрегата №2» Днестровской ГАЭС выполнено.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота поблагодарил Президента за поддержку финансирования проекта. «Мы доказали, что своими силами украинцы способны построить наиболее амбициозные проекты в нашем государстве», - сказал он.

Как отмечается в сообщении, Янукович дал разрешение на начало выполнения программы пусковых операций «Гидроагрегата №2» Днестровской ГАЭС и поздравил энергетиков с введением его в эксплуатацию.

«Поздравляю с этой победой - победой Украинского государства и украинского народа», - сказал глава государства.

По его словам, Днестровская ГАЭС отныне станет не только крупнейшей гидроаккумулирующей станцией Европы, но и шестым по масштабу объектом гидроэнергетики в мире.

Янукович подчеркнул, что реализация этого проекта позволит обеспечить энергосистему государства необходимыми мобильными регулирующими мощностями, что усилит энергетическую безопасность Украины.

Кроме того, как отметил Президент Украины, существенно улучшится состояние экологии за счет использования возобновляемых источников энергии, уменьшатся расходы природного газа, будут созданы новые рабочие места.

Он также отметил, что строительство Днестровской ГАЭС является одним из наиболее капиталоемких инфраструктурных объектов Украины как по масштабам строительных работ, так и по объемам финансирования.

«Реализация этого проекта ярко демонстрирует уровень технологий, которые сегодня использует наше государство», - сказал Янукович.