Жители Киева осуждают снос памятника Ленину – исследование

Об этом свидетельствует исследование компании Research & Branding Group, пишет Украинская правда.

Согласно данным 69% жителей столицы негативно отнеслись к сносу памятника Ленину, позитивно - 13%, а 15% остались к этому безразличны.

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Среди тех, кому не понравилось то, что памятник снесли - большинство представителей всех возрастных групп (от 66% среди молодежи до 78% среди киевлян старше 55 лет).

Негативное отношение к сносу памятника Ленину преобладает у большинства (от более половины до более трех четвертей) киевских сторонников всех основных политических сил, а также у сторонников Евромайдана.

67% киевлян расценивают снос памятника Ленину, как акт вандализма. Противоположной точки зрения придерживается 29% жителей города.

57% киевлян согласны с тем, что действия сносивших памятник Ленину повторяют аналогичную практику большевиков, лидером которых являлся Ленин. Не согласны с данным утверждением 35% жителей Киева.

Исследование проводилось в период 10-14 декабря 2013 года. Сбор информации проводился методом личного интервью в городе Киев. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население города по полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 800 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +-3,5%.