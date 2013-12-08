Яценюк решил, что Ленин упал от зависти, а Тягнибок увидел «бессмысленное самоубийство»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.

В то же время лидер “УДАРа” Виталий Кличко подчеркнул, что оппозиция не принимала никакого решения о сносе памятника Ленину.

“И вообще не обсуждался (этот вопрос) в штабе”, - сказал Кличко.

В свою очередь, комментируя снос памятника Ленину, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил: “Я думаю, что Ленин упал от зависти. Знаете почему? Он сделал одну революцию, а Янукович две”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали фаеры и бросали дымовые шашки.

В данное время возле памятника находятся около тысячи человек.

На постаменте, где стоял памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве, установлен Государственный флаг Украины и красно-черный стяг.

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил Радио «Свобода», что именно его политическая сила причастна к сносу в Киеве памятника Ленину.