Яценюк решил, что Ленин упал от зависти, а Тягнибок увидел «бессмысленное самоубийство»

20:01, 08 декабря 2013
Политика
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Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок назвал “бессмысленным самоубийством” снос памятника Владимиру Ленину в Киеве.

Ленина на Бессарабской площади больше нет, фото Фейсбук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.

В то же время лидер “УДАРа” Виталий Кличко подчеркнул, что оппозиция не принимала никакого решения о сносе памятника Ленину.

“И вообще не обсуждался (этот вопрос) в штабе”, - сказал Кличко.

В свою очередь, комментируя снос памятника Ленину, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил: “Я думаю, что Ленин упал от зависти. Знаете почему? Он сделал одну революцию, а Янукович две”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, около 18.00 на бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах снесли памятник Ленину. Некоторые из них держали флаги партии “Свобода”. Они также зажигали фаеры и бросали дымовые шашки.

В данное время возле памятника находятся около тысячи человек.

На постаменте, где стоял памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве, установлен Государственный флаг Украины и красно-черный стяг.

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил Радио «Свобода», что именно его политическая сила причастна к сносу в Киеве памятника Ленину.

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