На выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в бюджете-2014 заложили 6 миллиардов

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью украинским СМИ. Он-лайн трансляцию интервью Президента смотрите на сайте УНИАН.

«Я вчера видел бюджет. Я его вчера смотрел до поздней ночи. И там стоял такой вопрос – возвращение сбережений: да или нет? Я взял ручку и вычеркнул этот вопрос. я говорю: у кого такой вопрос есть? Я взял и вычеркнул. Оставили в бюджете. 6 млрд грн – на возврат сбережений. Мы должны выполнить свой долг перед теми людьми, которые поверили государству», - сказал Янукович.