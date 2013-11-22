Оппозиция предлагает ВР снова требовать от России вернуть долги Сбербанка СССР

Народные депутаты от «Батькивщины» Арсений Яценюк, Ирина Луценко и Павел Петренко зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об обращении к Кабинету министров Украины с требованием возобновления переговорного процесса с Российской Федерацией об урегулировании вопросов распределения между государствами обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте парламента.

Постановлением предусмотрено, что Кабмин в ходе переговорного процесса должен затронуть перед РФ вопрос об урегулировании взаимоотношений по вопросам, которые касаются распределения между государствами обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами и возвращения Украине реальной стоимости денежных сбережений граждан в размере 84,3 млрд рублей, которые по состоянию на 1 января 1991 года были аккумулированы в учреждениях Сберегательного банка СССР и являются собственностью граждан Украины.

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Также Кабмин с целью восстановления реальной стоимости обесцененных сбережений граждан Украины должен провести с РФ расчет суммы денежных средств, которая подлежит возвращению Украине, путем перевода суммы денежных сбережений граждан в размере 84,3 миллиардов рублей в доллары США по официальному курсу Государственного банка СССР, который действовал по состоянию на 1 января 1991 года.

Кроме того, Кабинет министров должен проработать вопрос относительно передачи РФ Украине части собственных золотовалютных резервов, движимого и недвижимого имущества за границей, которое находится под ее юрисдикцией и контролем, а также энергоносителей в счет полного погашения задолженности РФ перед Украиной по обязательствам бывшего Сберегательного банка СССР по вкладам граждан Украины.

Кабмин также должен обеспечить эти продажи по рыночным ценам. Средства, полученные от этих продаж должны быть направлены на компенсацию обесцененных денежных сбережений граждан Украины, размещенных в период до 2 января 1992 года в учреждениях Сберегательного банка СССР.

О результатах проведенной работы Кабмин должен проинформировать Верховную Раду Украины до 25 декабря 2013 года.