Янукович категорически против внешнего вмешательства во внутренние дела Украины

Об этом он заявил во время интервью украинским СМИ, онлайн-трансляцию которого можно посмотреть на сайте УНИАН.

"Очень важно, чтобы в наши внутренние вопросы не вмешивались любые страны и не считали, что они тут могут хозяйствовать, как хотят, на Майдане или не на Майдане. В категорической форме я против того, чтобы кто-то приезжал к нам в страну и учил нас, как нам тут жить", - сказал Президент.

Янукович также добавил, что у украинцев самих хватит политической воли и мудрости, чтобы решить свои проблемы.