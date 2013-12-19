Янукович категорически против внешнего вмешательства во внутренние дела Украины
13:23, 19 декабря 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович не приемлет внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны
Янукович резко осудил внешнее вмешательство в украинскую политику
Об этом он заявил во время интервью украинским СМИ, онлайн-трансляцию которого можно посмотреть на сайте УНИАН.
"Очень важно, чтобы в наши внутренние вопросы не вмешивались любые страны и не считали, что они тут могут хозяйствовать, как хотят, на Майдане или не на Майдане. В категорической форме я против того, чтобы кто-то приезжал к нам в страну и учил нас, как нам тут жить", - сказал Президент.
Янукович также добавил, что у украинцев самих хватит политической воли и мудрости, чтобы решить свои проблемы.
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