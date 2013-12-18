В Киеве неизвестный избил журналистку газеты "Дорожный контроль"

15:36, 18 декабря 2013
Политика
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В Киеве неизвестный избил журналистку газеты "Дорожный контроль" Светлану Малицкую.  

В Киеве избили журналистку.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, вчера около 21.00 в подъезде дома по месту жительства к журналистке подошел неизвестный мужчина, который схватил ее за плечо. Когда женщина, пытаясь вырваться, повернулась к незнакомцу лицам, он нанес ей несколько ударов в плечо. Завладеть имуществом женщины злоумышленник не пытался, угроз о физической расправе не выражал и вместе со своим, стоявшим неподалеку товарищем быстро скрылся.

"Женщина поднялась в свою квартиру, но только через полтора часа после происшествия позвонила по телефону «102». Прибыв на место, правоохранители вызывали «скорую медицинскую помощь», - отметили в милиции.

Согласно предварительному диагнозу врача, у потерпевшей выявлен ушиб мягких тканей в области правой ключицы и правого ключевого сустава. Журналистка была доставлена в больницу и ей была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем назначена судебно-медицинская экспертизу с целью установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

Следственным отделом Днепровского районного управления начато уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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